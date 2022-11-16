Kızılcık Şerbeti Dizisi Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Fatih ve Doğa’nın Kararı Ağızları Açık Bıraktı… İzleyenler Saçlarını Başlarını Yoluyor!
Ekranların tartışmalı yapımları arasına hızla dahil olan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni fragmanı sosyal medyanın gündemine bir kez daha otururken; tartışmaları da bir kez daha beraberinde getirdi. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili son detaylar...
Ekranların tartışmalı yapımları arasına hızla dahil olan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bir fragman daha geldi. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni fragmanı sosyal medyanın gündemine bir kez daha otururken; tartışmaları da bir kez daha beraberinde getirdi. Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanında özellikle bir detay çok dikkat çekti. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
16 Kas 2022 - 16:05 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.