Devletten Tam Tamına 94.578 Lira Ödeme! Tek Bir Şart Var; Bunu Yapan Herkes Anında Alacak… Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla pek çok destek ödemesine imza atan devlet, bu kez birikimleri destekleyecek bir girişim ile dikkat çekti. Son zamanlarda artan konut fiyatlarına iyi bir alternatif olabilecek bu destek ödemesi sayesinde ilk konutunu alacak olan kişilere yüzde 20’lere ulaşan hibeler verildiği öğrenildi. Yeniden değerlenme oranı ile artan bu oranın 2023 yılında ulaşacağı rakam ise, dudakları uçuklattı! Peki, devletten konut hibesi nasıl alınır? İlk evini alacaklar konut hibesinden nasıl yararlanır? Konut hibesi üst sınırı ne kadar? İşte, detaylar…