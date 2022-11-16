Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Ölümü Yürekleri Sızlattı! Ferit’in Eli Kolu Boşaldı; Ne Yapacağını Şaşırdı… Sadece 55 Saniyede Olanlar Oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde oynadığı ve reyting rekortmeni olan dizi Yalı Çapkını, yayınlanan her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan her bölüm izleyenleri ekran karşısında tutmayı başarıyor. İşte son bölüm fragmanındaki dikkat çeken tüm detaylar!

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