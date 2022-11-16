Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Ölümü Yürekleri Sızlattı! Ferit’in Eli Kolu Boşaldı; Ne Yapacağını Şaşırdı… Sadece 55 Saniyede Olanlar Oldu!
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın ölümü yürekleri sızlattı. Ferit’in elinin kolunun boşaldığı ve ne yapacağını şaşırdığı olayın sonucunda sosyal medya ve magazin gündemi resmen birbirine girdi. İzleyenlerin şaşkınlıkla izlediği yeni bölüm fragmanındaki o sahneyse her izleyenin ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde oynadığı ve reyting rekortmeni olan dizi Yalı Çapkını, yayınlanan her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan her bölüm izleyenleri ekran karşısında tutmayı başarıyor. İşte son bölüm fragmanındaki dikkat çeken tüm detaylar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.