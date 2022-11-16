- 16 Kas 2022 - 16:06

Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!”

Geçtiğimiz ay kabul edilen yeni torba yasa kapsamına alınan özel sektör çalışanlarına ısınma desteği verilmesi halinde uygulanacak olan vergi muafiyetine ilişkin madde Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Doğalgaz desteğine ilişkin son detaylar...

Geçtiğimiz ay kabul edilen yeni torba yasa kapsamına alınan özel sektör çalışanlarına ısınma desteği verilmesi halinde uygulanacak olan vergi muafiyetine ilişkin madde Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de ilgili maddenin yayımlanmasının ardından doğalgaz veya ısınma için verilecek olan bu enerji desteği kapsamındaki şartlar ve bu şartları sağlayan işveren ile işçilerin vergi muafiyetinden yararlanabileceği son tarih de netleşti. Peki, özel sektör doğalgaz desteği nedir, nasıl yararlanılır? Doğalgaz desteğine vergi muafiyeti şartları neler, ne zamana kadar geçerli? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Kas 2022 - 16:06 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Dikkat! O Oyuncakların Satışı Yasaklandı! Bakanlığın Uyardığı Oyuncaklar Toplatılıyor! mask
Dikkat! O Oyuncakların Satışı Yasaklandı! Bakanlığın Uyardığı Oyuncaklar Toplatılıyor!
Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı... Bakan Derya Yanık Açıkladı! Aylık 3.336 TL... mask
Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı... Bakan Derya Yanık Açıkladı! Aylık 3.336 TL...
Devletten Tam Tamına 94.578 Lira Ödeme! Tek Bir Şart Var; Bunu Yapan Herkes Anında Alacak… Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! mask
Devletten Tam Tamına 94.578 Lira Ödeme! Tek Bir Şart Var; Bunu Yapan Herkes Anında Alacak… Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesinde: Samimi Destek Bekliyoruz... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesinde: Samimi Destek Bekliyoruz...
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki… mask
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Bakan Nebati Durdu Durdu, Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Zam Geliyor Ki…
Bakan Kasapoğlu Duyurdu... Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı! İşte Detaylar... mask
Bakan Kasapoğlu Duyurdu... Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı! İşte Detaylar...
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı! Aralık Ayında Öğrencilere Duyurulacak! mask
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı! Aralık Ayında Öğrencilere Duyurulacak!
Ankara Merkezli 50 ilde 'Girdap' Operasyonu! 264 Gözaltı Kararı... mask
Ankara Merkezli 50 ilde 'Girdap' Operasyonu! 264 Gözaltı Kararı...
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 1.56 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 1.56 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın… mask
23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Sapsarı Çocuklarıyla Şok Etmişlerdi! Üzücü Haber İse Sevenlerini Kahretti! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Sapsarı Çocuklarıyla Şok Etmişlerdi! Üzücü Haber İse Sevenlerini Kahretti! Neler Oluyor?
Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!” mask
Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!”
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Ölümü Yürekleri Sızlattı! Ferit’in Eli Kolu Boşaldı; Ne Yapacağını Şaşırdı… Sadece 55 Saniyede Olanlar Oldu! mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Ölümü Yürekleri Sızlattı! Ferit’in Eli Kolu Boşaldı; Ne Yapacağını Şaşırdı… Sadece 55 Saniyede Olanlar Oldu!
Devletten Tam Tamına 94.578 Lira Ödeme! Tek Bir Şart Var; Bunu Yapan Herkes Anında Alacak… Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! mask
Devletten Tam Tamına 94.578 Lira Ödeme! Tek Bir Şart Var; Bunu Yapan Herkes Anında Alacak… Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor!
Kızılcık Şerbeti Dizisi Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Fatih ve Doğa’nın Kararı Ağızları Açık Bıraktı… İzleyenler Saçlarını Başlarını Yoluyor! mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Yine Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Fatih ve Doğa’nın Kararı Ağızları Açık Bıraktı… İzleyenler Saçlarını Başlarını Yoluyor!
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL