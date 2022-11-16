Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!”
Geçtiğimiz ay kabul edilen yeni torba yasa kapsamına alınan özel sektör çalışanlarına ısınma desteği verilmesi halinde uygulanacak olan vergi muafiyetine ilişkin madde Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Doğalgaz desteğine ilişkin son detaylar...
Geçtiğimiz ay kabul edilen yeni torba yasa kapsamına alınan özel sektör çalışanlarına ısınma desteği verilmesi halinde uygulanacak olan vergi muafiyetine ilişkin madde Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de ilgili maddenin yayımlanmasının ardından doğalgaz veya ısınma için verilecek olan bu enerji desteği kapsamındaki şartlar ve bu şartları sağlayan işveren ile işçilerin vergi muafiyetinden yararlanabileceği son tarih de netleşti. Peki, özel sektör doğalgaz desteği nedir, nasıl yararlanılır? Doğalgaz desteğine vergi muafiyeti şartları neler, ne zamana kadar geçerli? İşte, detaylar…
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16 Kas 2022 - 16:06 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.