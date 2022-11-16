Kıvanç Tatlıtuğ’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Sapsarı Çocuklarıyla Şok Etmişlerdi! Üzücü Haber İse Sevenlerini Kahretti! Neler Oluyor?
Yoğun bir iş temposuna sahip olan ünlü isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni iki filmi ve bir dizisi için hazırlıklarını sürdürürken; sevenlerine kötü bir haber verdi. Bir hastalığa yakalandığı öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ’a hayranları geçmiş olsun mesajlarını yağdırırken; ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı da kendisi gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Yoğun bir iş temposuna sahip olan ünlü isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni iki filmi ve bir dizisi için hazırlıklarını sürdürürken; sevenlerine kötü bir haber verdi. Bir hastalığa yakalandığı öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ’a hayranları geçmiş olsun mesajlarını yağdırırken; ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı da kendisi gerçekleştirdi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un nesi var, hastalığı ne? Kıvanç Tatlıtuğ’un sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin ne dedi? İşte, detaylar….
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Kas 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.