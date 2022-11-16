Kıvanç Tatlıtuğ’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Sapsarı Çocuklarıyla Şok Etmişlerdi! Üzücü Haber İse Sevenlerini Kahretti! Neler Oluyor?

Yoğun bir iş temposuna sahip olan ünlü isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni iki filmi ve bir dizisi için hazırlıklarını sürdürürken; sevenlerine kötü bir haber verdi. Bir hastalığa yakalandığı öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ’a hayranları geçmiş olsun mesajlarını yağdırırken; ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin son açıklamayı da kendisi gerçekleştirdi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un nesi var, hastalığı ne? Kıvanç Tatlıtuğ’un sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin ne dedi? İşte, detaylar….

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