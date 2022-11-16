Defne Samyeli’den Bikinili Paylaşım, Hem de Transparan… Kar Kış Demeden Bikiniyle Gezmeye Devam Ediyor! “Ablam Kış Geldi Ben Montla Donuyorum…”

Yarım asırlık ünlü sanatçı Defne Samyeli hem sahnelerin hem de ekranların tozunu dumana katmaya devam ediyor. Yarı yaşındakilere bile taş çıkaran, yeri geldiğinde kendi kızlarını bile gölgede bırakan Samyeli, kar kış dinlemeden; milletin montla gezdiği havada bikinisiyle görenlerin yüreğini hoplatmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren, transparan bikinili paylaşım görenlerin aklını başından aldı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren, akılları yerinden oynatan o paylaşım!

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