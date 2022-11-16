Defne Samyeli’den Bikinili Paylaşım, Hem de Transparan… Kar Kış Demeden Bikiniyle Gezmeye Devam Ediyor! “Ablam Kış Geldi Ben Montla Donuyorum…”
Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli’den bikinili paylaşımlar art arda gelmeye devam ediyor. Kar kış demeden tatiline devam eden sanatçı sosyal medya ve magazin gündemini de mikser gibi karıştırdı. Görenlerin dönüp dönüp yeniden baktığı paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?
Yarım asırlık ünlü sanatçı Defne Samyeli hem sahnelerin hem de ekranların tozunu dumana katmaya devam ediyor. Yarı yaşındakilere bile taş çıkaran, yeri geldiğinde kendi kızlarını bile gölgede bırakan Samyeli, kar kış dinlemeden; milletin montla gezdiği havada bikinisiyle görenlerin yüreğini hoplatmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren, transparan bikinili paylaşım görenlerin aklını başından aldı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren, akılları yerinden oynatan o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.