Asgari Ücrette Büyük Düğüm Çözülüyor! Emekliye, Memura ve İşçiye Tam Tamına %50 Zam! Tek Tek Hesaplamalar Yapılmaya Başlandı!

Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücrette herhangi bir artış olup olmayacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan açıklamayla beraber birçok vatandaş derin bir oh çekerken işverenler ve devlet yetkilileri de hesaplamalarını kalem kalem ilerletmeye başladı. Peki, milyonlarca vatandaşın kulak kabarttığı o açıklama ve detayları neydi?

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