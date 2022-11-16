Asgari Ücrette Büyük Düğüm Çözülüyor! Emekliye, Memura ve İşçiye Tam Tamına %50 Zam! Tek Tek Hesaplamalar Yapılmaya Başlandı!
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrette büyük düğüm sonunda çözülüyor. Emekliye, memura ve işçiye %50 oranında yapılacak olan zam gündemde büyük yankı uyandırırken işveren ve devlet kanadı da hesaplamalarını yapmaya başladı. Ortalığı kasıp kavuran açıklamalarsa en üst merciden geldi. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücrette herhangi bir artış olup olmayacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan açıklamayla beraber birçok vatandaş derin bir oh çekerken işverenler ve devlet yetkilileri de hesaplamalarını kalem kalem ilerletmeye başladı. Peki, milyonlarca vatandaşın kulak kabarttığı o açıklama ve detayları neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.