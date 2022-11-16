Bu Devirde Kiracı Olan Yandı! Asgari Ücreti Bile Aştı Geçti, Milyonlar Kafalarını Duvarlara Vuruyor… Ankara ve İstanbul Oturanlar Kara Kara Düşünüyor…

5 büyük ilde yapılan araştırmalar sonrasında en çok kira artışı yaşanan iller İstanbul ve Antalya oldu! Ortalama kiraların bedelinin 10 bin lirayı aştığı bu iller kafaları karman çorman etti. Ankara’da asgari ücreti geçen kira bedeli, İzmir’de 7 bin lirayı, Bursa’da ise 4 bin lirayı geçti! Peki, Ankara ve İstanbul’daki kira ücretleri ortalama ne kadar oldu?

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