- 16 Kas 2022 - 17:54 G: 16 Kas 2022 - 18:00

Bu Devirde Kiracı Olan Yandı! Asgari Ücreti Bile Aştı Geçti, Milyonlar Kafalarını Duvarlara Vuruyor… Ankara ve İstanbul Oturanlar Kara Kara Düşünüyor…

Yaşanan kira artışları, en çok kiracıların canını sıkıyor! Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte kiralara yeni artışlar yapılmaya başlandı! İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise kafalarını duvarlara vurmaya başladı! Asgari ücreti aşıp giden kiralar, kafaların allak bullak olmasına neden oldu! Peki, güncel kira fiyatları ne kadar?

5 büyük ilde yapılan araştırmalar sonrasında en çok kira artışı yaşanan iller İstanbul ve Antalya oldu! Ortalama kiraların bedelinin 10 bin lirayı aştığı bu iller kafaları karman çorman etti. Ankara’da asgari ücreti geçen kira bedeli, İzmir’de 7 bin lirayı, Bursa’da ise 4 bin lirayı geçti! Peki, Ankara ve İstanbul’daki kira ücretleri ortalama ne kadar oldu?

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16 Kas 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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