Hande Erçel’in Derin Bacak Dekoltesi Ortalığı Yaktı Geçti! İp Askılı Daracık Elbisesiyle Akılları Yerinden Oynattı… Kalpler +135 BPM’ye Dayandı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in derin bacak dekoltesi ortalığı resmen yaktı geçti. İp askılı daracık elbisesiyle ormanda adeta bir peri kızı gibi süzülen Erçel’i görenlerin aklı yerinden oynadı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan ünlü oyuncunun dudak uçuklatan paylaşımını sizin için mercek altına aldık.
Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle görenlerin içini eriten ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya ve magazin gündemini sarsan paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Düzgün fiziğinin yanı sıra yüz güzelliğiyle de yediden yetmişe herkesi kendine hayra bırakan Erçel, kapak yüzü olduğu derginin çekimlerini sosyal medya hesabından paylaşınca hayranları resmen kalp krizi geçirdi. Peki, görenin dönüp tekrar tekrar baktığı o paylaşım neydi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.