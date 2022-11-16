Hande Erçel’in Derin Bacak Dekoltesi Ortalığı Yaktı Geçti! İp Askılı Daracık Elbisesiyle Akılları Yerinden Oynattı… Kalpler +135 BPM’ye Dayandı!

Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle görenlerin içini eriten ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya ve magazin gündemini sarsan paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Düzgün fiziğinin yanı sıra yüz güzelliğiyle de yediden yetmişe herkesi kendine hayra bırakan Erçel, kapak yüzü olduğu derginin çekimlerini sosyal medya hesabından paylaşınca hayranları resmen kalp krizi geçirdi. Peki, görenin dönüp tekrar tekrar baktığı o paylaşım neydi?

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