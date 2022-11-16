- 16 Kas 2022 - 20:12

Kurtlar Vadisi Dizisine Öyle Bir İsim Girdi Ki... Bundan Sonra Süleyman Çakır’ın Adı Bile Anılmayacak! Necati Şaşmaz Bombayı Patlattı; Gümbür Gümbür…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi dizisi için kısa bir süre önce çalışmaların başladığı ortaya çıkmıştı. Kurtlar Vadisi dizisine giren son isim, ağızları açık bıraktı. Bundan sonra Süleyman Çakır’ın bile adının anılmayacağı gündeme bomba gibi düştü! Necati Şaşmaz’ın bombayı patlatmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Kaya ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin özellikle ilk 97 bölümü milyonların izlediği eşsiz bir yapıt haline gelmişti. Yayınlandığı saatlerde dışardan “Çıt” sesi bile çıkmasının mümkün olmadığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başladığı ortaya çıkmıştı. Peki, Kurtlar Vadisi dizisine kim girdi?

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16 Kas 2022 - 20:12 Ankara- Yaşam

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