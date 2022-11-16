Nesrin Cavadzade’nin Transparan Sütyeni Kalpleri Hızlandırdı! Üzerine Aldığı Ceketi Bir Çıkarsa… “Yangın Yeri Hep Buralar!” Yorumlar Gırla!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu pozlar yine baş döndürdü. Transparan bir sütyen giyen güzeller güzeli oyuncu, kalplerin hızlanmasına neden oldu. Üzerine aldığı ceketi çıkardığı gibi olay yaratacak olan Nesrin Cavadzade’ye “Yangın yeri hep buralar” yorumları yapıldı! İşte peş peşe beğeni alan Nesrin Cavadzade’nin o pozları…
Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerinde muhteşem bir çıkış yakalayan Nesrin Cavadzade’nin yakın zamanda yeni dizilerle ekranlara geleceği konuşuluyordu. Üç Kuruş dizisinden sonra dinlenmek isteyen Cavadzade, kısa bir süre önce can dostunu, minik kedisini kaybettiğini duyurmuştu. Zor günler geçiren Cavadzade’nin paylaşımı yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.