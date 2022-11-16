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16 Kas 2022 - 20:37

Nesrin Cavadzade’nin Transparan Sütyeni Kalpleri Hızlandırdı! Üzerine Aldığı Ceketi Bir Çıkarsa… “Yangın Yeri Hep Buralar!” Yorumlar Gırla!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu pozlar yine baş döndürdü. Transparan bir sütyen giyen güzeller güzeli oyuncu, kalplerin hızlanmasına neden oldu. Üzerine aldığı ceketi çıkardığı gibi olay yaratacak olan Nesrin Cavadzade’ye “Yangın yeri hep buralar” yorumları yapıldı! İşte peş peşe beğeni alan Nesrin Cavadzade’nin o pozları…