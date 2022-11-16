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16 Kas 2022 - 22:24

Kızılcık Şerbeti Dizisinden Mideleri Bulandıran Sahne! Seyircilerin Artık Diyecek Bir Sözü Kalmadı; Yaşlı Başlı Adamların Yaptıkları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!”

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı! Mideleri bulandıran bir sahneye yer veren Kızılcık Şerbeti, seyircilerin artık nutkunu tutturdu! Yaşlı başlı adamların yaptıkları ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte milyonların “yok artık” diyerek izlediği o anlar…