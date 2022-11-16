Kızılcık Şerbeti Dizisinden Mideleri Bulandıran Sahne! Seyircilerin Artık Diyecek Bir Sözü Kalmadı; Yaşlı Başlı Adamların Yaptıkları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!”
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı! Mideleri bulandıran bir sahneye yer veren Kızılcık Şerbeti, seyircilerin artık nutkunu tutturdu! Yaşlı başlı adamların yaptıkları ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte milyonların “yok artık” diyerek izlediği o anlar…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarını sallamaya devam ediyor. Daha ilk bölümüyle şok etkisi yaratan Kızılcık Şerbeti dizisi, seyircileri çoğu zaman arafta bırakıyor. Kimin hangi tarafı tutacağını şaşırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan bir olay Twitter’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.