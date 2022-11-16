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16 Kas 2022 - 23:03

Gelin Adayı Hanife Gürdal Ağzını Çok Pis Bozdu! Canlı Yayın, 83 Milyon Falan Dinlemedi, Çoluk Çocuk Küfürlerinden Sağır Oldu! Her Günü Ayrı Olay…

Evlendirme programlarında ününe ün katan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, ağzını çok pis bozdu! Canlı yayın, 83 milyon falan dinlemeden ettiği küfürler ise şok içerisinde bıraktı. Her günü ayrı bir olay yaratan Hanife Gürdal’ın son hamlesi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Hanife Gürdal’ın şok içerisinde bırakan o sözleri…