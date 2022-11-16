- 16 Kas 2022 - 23:03 G: 16 Kas 2022 - 23:12

Gelin Adayı Hanife Gürdal Ağzını Çok Pis Bozdu! Canlı Yayın, 83 Milyon Falan Dinlemedi, Çoluk Çocuk Küfürlerinden Sağır Oldu! Her Günü Ayrı Olay…

Evlendirme programlarında ününe ün katan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, ağzını çok pis bozdu! Canlı yayın, 83 milyon falan dinlemeden ettiği küfürler ise şok içerisinde bıraktı. Her günü ayrı bir olay yaratan Hanife Gürdal’ın son hamlesi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Hanife Gürdal’ın şok içerisinde bırakan o sözleri…

Aradığı aşkı evlendirme programında bulmayan Hanife Gürdal, programdan sonra Kemal Ayvaz’la evlenmişti. Programdan sonra oldukça büyük bir değişim yaşayan Hanife Gürdal, sosyal medyada yankı uyandıracak kareler yer veriyordu. Programdaki haliyle tanınan Gürdal’ın türbanını çıkarması, kimileri tarafından tepki toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde ağzını bozarak bir açıklamada bulunan Gürdal, kimseyi dinlemeden öyle şeyler dedi ki, sevenleri bile şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Kas 2022 - 23:03 Ankara- Yaşam

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