Altın Yatırımcılarının Kafaları Bugün Çok Fena Ütülenecek! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Her Yer Yeşil! 17 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı!

Son zamanlarda bir yükselip bir düşen, zaman zaman vatandaşı korkuturken son zamanlarda da derin bir oh çektirdi. Hem yatırımcının hem de sade vatandaşın merakla beklediği döviz kuruna ilişkin merak edilen ayrıntılar analistler tarafından da detaylandırıldı. Bizde 17 Kasım 2022 Perşembe gününe ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları daha da yakından inceledik. Peki, son durum ne şekilde?

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