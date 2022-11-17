Altın Yatırımcılarının Kafaları Bugün Çok Fena Ütülenecek! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Her Yer Yeşil! 17 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı!
Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, son zamanların rekorlarını her geçen gün yenilemeye devam ediyor. Vatandaşın ne yapacağını şaşırdığı bu yükseliş karşısında tablo yeşil renge dönerken yatırımcıların da yüzü güldü. İşte vatandaşların merakla beklediği güncel döviz kuru tablosu...
Son zamanlarda bir yükselip bir düşen, zaman zaman vatandaşı korkuturken son zamanlarda da derin bir oh çektirdi. Hem yatırımcının hem de sade vatandaşın merakla beklediği döviz kuruna ilişkin merak edilen ayrıntılar analistler tarafından da detaylandırıldı. Bizde 17 Kasım 2022 Perşembe gününe ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları daha da yakından inceledik. Peki, son durum ne şekilde?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.