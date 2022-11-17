Seda Sayan Daracık Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! “Dünya Güzeliyle Birlikte Olmak Nasıl Bir His Çağlar?” Ortalık Yandı Kavruldu… Görenlerin Aklı Yerinden Oynadı!
Sabahların Sultanı Seda Sayan daracık elbisesiyle yürekleri hoplattı. Sosyal medya ve magazin gündemiyse Çağlar Ökten’in ne kadar şanslı olduğunu konuşurken, Sayan’ı görenlerin aklı yerinden oynadı. Ortalığı yangın yerine çeviren o pozu ve kıyafetin tüm detaylarını sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan; yaptığı açıklamalar kadar paylaşımlarıyla da sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmiyor. Ortalığı kasıp kavuran paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan’ın son kombinini görenlerse bir hayli mutlu oldu. Peki, neydi o paylaşım?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.