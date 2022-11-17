Seda Sayan Daracık Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! “Dünya Güzeliyle Birlikte Olmak Nasıl Bir His Çağlar?” Ortalık Yandı Kavruldu… Görenlerin Aklı Yerinden Oynadı!

Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan; yaptığı açıklamalar kadar paylaşımlarıyla da sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmek bilmiyor. Ortalığı kasıp kavuran paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan’ın son kombinini görenlerse bir hayli mutlu oldu. Peki, neydi o paylaşım?

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