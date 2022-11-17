Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
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Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Ankaralılar için Başkent EDAŞ’tan yeni bir haber geldi. Başkent EDAŞ, bu elektrik çalışmalarının bugün ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerini ilçe ilçe açıkladı. Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Kasım 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 10:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN KEMAL, 1851, 1874
Bakım Çalışması
17.11.2022 10:31 - 18:31
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1890, 1968/1, 1961
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜLTEPE, 736/9 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PEÇENEK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HACETTEPE, TAŞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 09:30 - 17:30Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2646, 2579
Bakım Çalışması
17.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4860 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4844 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KIZILAY, İZMİR 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HUZUR, 1066 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KIZILAY, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 12:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1555, 1552, 1556
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2603 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 591 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
OVACIK, 591 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAKAYA, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PINARBAŞI, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, KIŞLADERE, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2131, 2186, 2162, 2134, 2144, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169
Bakım Çalışması
17.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇEYURT, YEM SANAYİİ, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT CENGİZ TOPEL, DOĞANCILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLBAYIR, 1827 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 12:53 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALTINEVLER, DUTLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PINAR., ZAFER, ŞEHİT HARUN TURHAN, ŞEHİT AHMET DOĞAN, ANKARA, ATATÜRK.., YAKUT, ZÜMRÜT..
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 15:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİKBAĞLAR MEVKII_SİLİNECEK, 3137, NURBANİ SULTAN, EVCİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 13:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1320 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKYERLEŞİM, KILIÇARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PAMUKLAR, BAĞCILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAKAYA, 2700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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17 Kas 2022 - 11:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.