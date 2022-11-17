Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Ankaralılar için Başkent EDAŞ’tan yeni bir haber geldi. Başkent EDAŞ, bu elektrik çalışmalarının bugün ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerini ilçe ilçe açıkladı. Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 17 Kasım 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 10:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN KEMAL, 1851, 1874

Bakım Çalışması

17.11.2022 10:31 - 18:31

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1890, 1968/1, 1961

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, 736/9 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PEÇENEK, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACETTEPE, TAŞEVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 09:30 - 17:30Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2646, 2579

Bakım Çalışması

17.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1637 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4860 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4844 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, İZMİR 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUR, 1066 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 12:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1555, 1552, 1556

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2603 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OVACIK, 591 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OVACIK, 591 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKAYA, MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 11:46 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PINARBAŞI, SANATORYUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, KIŞLADERE, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2131, 2186, 2162, 2134, 2144, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169

Bakım Çalışması

17.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇEYURT, YEM SANAYİİ, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, ODABAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CENGİZ TOPEL, DOĞANCILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLBAYIR, 1827 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 12:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, DUTLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 13:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PINAR., ZAFER, ŞEHİT HARUN TURHAN, ŞEHİT AHMET DOĞAN, ANKARA, ATATÜRK.., YAKUT, ZÜMRÜT..

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 17.11.2022 09:00 - 15:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, ÖRENCİK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK, HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, 3140, BAHÇESARAY, MOLLA FENARİ, CİVAN, OTLUKBELİ, DEĞİRMENDERE, ÖRENCİKBAĞLAR MEVKII_SİLİNECEK, 3137, NURBANİ SULTAN, EVCİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.11.2022 13:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1320 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, KILIÇARSLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 1031 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PAMUKLAR, BAĞCILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAKAYA, 2700 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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