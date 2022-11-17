- 17 Kas 2022 - 23:08

Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinde yürekleri ağıza getirecek sıcak bir sahne yayınlanınca seyircilerin ağzı kırk karış açık kaldı. Dudak dudağa anlarını görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. Yorumların arka arkaya geldiği yeni bölüm fragmanın arka planında olanlarsa tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren fragmanda neler oldu? İşte detaylar!

Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün başrollerini oynadığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estirmeye devam ediyor. İzleyenlerin aklını yerinden oynatan Tuzak dizisinde 5. Bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dudak dudağa olan o sahneye dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Kas 2022 - 23:08 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Kriz Çıkaracak Görsel! Enis Arıkan’ın İki Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti… Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Kriz Çıkaracak Görsel! Enis Arıkan’ın İki Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti… Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor…
STAR TV’den Yüreklere Kor Düşüren Yalı Çapkını Hamlesi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu Ama Yaşananlar… Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme! mask
STAR TV’den Yüreklere Kor Düşüren Yalı Çapkını Hamlesi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu Ama Yaşananlar… Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hayatı Ellerinden Kaydı! Somer Bu Eziyetin Altında Ezilip Gidecek… “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hayatı Ellerinden Kaydı! Somer Bu Eziyetin Altında Ezilip Gidecek… “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi Dizisine Öyle Bir İsim Girdi Ki... Bundan Sonra Süleyman Çakır’ın Adı Bile Anılmayacak! Necati Şaşmaz Bombayı Patlattı; Gümbür Gümbür… mask
Kurtlar Vadisi Dizisine Öyle Bir İsim Girdi Ki... Bundan Sonra Süleyman Çakır’ın Adı Bile Anılmayacak! Necati Şaşmaz Bombayı Patlattı; Gümbür Gümbür…
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!”
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!” mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer… mask
Yasak Elma Dizisi Yayından mı Kaldırıldı? FOX TV’den Gelen O Hamle Kabul Görmedi, Oyuncular Bile Neye Uğradığını Şaşırdı! Meğer…
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Sahibi Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Sosyal Medya Sallandı… “Yok Artık!” Meğer O İsim… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Sahibi Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Sosyal Medya Sallandı… “Yok Artık!” Meğer O İsim…
Yalı Çapkını Dizisinde Suna'nın Seyran'a İhanet Pahalıya Mal Oldu! Diziden Ayağını Kaydırdılar! Seyirci Göbek Atmaya Başladı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Suna'nın Seyran'a İhanet Pahalıya Mal Oldu! Diziden Ayağını Kaydırdılar! Seyirci Göbek Atmaya Başladı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Teşkilat Dizisinde Zehra Serdar'ı Çabuk Unuttu! Meğer Ömer Büyük Aşkıymış! Aşk Bombası Fena Patladı! Fragmanda Kıyametler Kopuyor! mask
Teşkilat Dizisinde Zehra Serdar'ı Çabuk Unuttu! Meğer Ömer Büyük Aşkıymış! Aşk Bombası Fena Patladı! Fragmanda Kıyametler Kopuyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası… mask
Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası…
Survivor Nagihan'dan Arkadaşa Klipli Destek! mask
Survivor Nagihan'dan Arkadaşa Klipli Destek!
Hayal Köseoğlu’nun İç Çamaşırsız Pozları Olay Yarattı! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Instagram Çökerse Şaşırmayın; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… mask
Hayal Köseoğlu’nun İç Çamaşırsız Pozları Olay Yarattı! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Instagram Çökerse Şaşırmayın; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme! mask
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme!
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam… mask
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam…
Demet Akalın’dan Twitter’ı, Instagram’ı Çalkalayan Hamle! Kızı Hira Bile Şaşkınlıklar İçerisinde İzliyor… “Ne Yaptın Be Kraliçe!” Yorumlar Gırla… mask
Demet Akalın’dan Twitter’ı, Instagram’ı Çalkalayan Hamle! Kızı Hira Bile Şaşkınlıklar İçerisinde İzliyor… “Ne Yaptın Be Kraliçe!” Yorumlar Gırla…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kararı Tüyleri Diken Diken Etti! Kaç Yıllık Kocası, “Seçimini Yap” Deyince Zor Olanı Seçti! Bundan Sonra… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kararı Tüyleri Diken Diken Etti! Kaç Yıllık Kocası, “Seçimini Yap” Deyince Zor Olanı Seçti! Bundan Sonra…
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Hakkında Olay İddia! İkinci Çocuklarına Daha Yeni Kucaklarına Almışlardı… İki Çift Söz Her Şeyi Bitirdi! mask
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Hakkında Olay İddia! İkinci Çocuklarına Daha Yeni Kucaklarına Almışlardı… İki Çift Söz Her Şeyi Bitirdi!
Hadise ve Rezza Zarrab Cephesinde Skandal Gelişme! Yasak Aşkın İlk Karesi Sızdırıldı, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Canlı Yayında…  mask
Hadise ve Rezza Zarrab Cephesinde Skandal Gelişme! Yasak Aşkın İlk Karesi Sızdırıldı, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Canlı Yayında… 
Ceylan’ın Kızı, Ceylan’ı Geçti! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Seda Sayan’ın Mini Boyu Olmuş!” mask
Ceylan’ın Kızı, Ceylan’ı Geçti! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Seda Sayan’ın Mini Boyu Olmuş!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı mask
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası… mask
Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası…
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam… mask
Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam…
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme! mask
Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL