Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı
TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinde yürekleri ağıza getirecek sıcak bir sahne yayınlanınca seyircilerin ağzı kırk karış açık kaldı. Dudak dudağa anlarını görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. Yorumların arka arkaya geldiği yeni bölüm fragmanın arka planında olanlarsa tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren fragmanda neler oldu? İşte detaylar!
Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün başrollerini oynadığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estirmeye devam ediyor. İzleyenlerin aklını yerinden oynatan Tuzak dizisinde 5. Bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dudak dudağa olan o sahneye dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.