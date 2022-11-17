- 17 Kas 2022 - 11:33 G: 17 Kas 2022 - 11:34

Tuzak Dizisinde Yürekleri Ağızlara Getirecek Sıcak Sahne! "Hüp Etti Resmen!" Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı, Gitti! Yorumlar Gırla...

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinde yürekleri ağıza getirecek sıcak bir sahne yayınlanınca seyircilerin ağzı kırk karış açık kaldı. Dudak dudağa anlarını görenlerin kalbi yerinden fırladı gitti. Yorumların arka arkaya geldiği yeni bölüm fragmanın arka planında olanlarsa tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren fragmanda neler oldu? İşte detaylar!

Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün başrollerini oynadığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estirmeye devam ediyor. İzleyenlerin aklını yerinden oynatan Tuzak dizisinde 5. Bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dudak dudağa olan o sahneye dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

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17 Kas 2022 - 11:33 Ankara- Yaşam

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