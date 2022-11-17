Tuzak Dizisinde Yürekleri Ağızlara Getirecek Sıcak Sahne! "Hüp Etti Resmen!" Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı, Gitti! Yorumlar Gırla...

Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün başrollerini oynadığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estirmeye devam ediyor. İzleyenlerin aklını yerinden oynatan Tuzak dizisinde 5. Bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirirken yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dudak dudağa olan o sahneye dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

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