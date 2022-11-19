Hangi Burçların Temizlik Anlayışı Sıfırdır? Evleri, İş Yerleri Hep Karman Çormandır! İşte En Dağınık ve Pasaklı O Burçlar…

Söz konusu burçlar olduğunda insanların sahip olduğu burç bilindiği takdirde herkesin tahmin edebileceğinden daha çok bilgiye erişilebiliyor. Başka bir deyişle burçlar, insanların karakteristik özellikleri hakkında ciddi ipuçları veriyor. Bu ipuçlarından biri olan titizlik gibi dağınıklık da bazı burçların karakteristik özelliklerini oluşturuyor. Özellikle de bu listede yer alan burçlar, karakterleri gereği temizlikten pek de hoşlanmıyor. Peki, hangi burçların temizlik anlayışı yoktur? Evleri, iş yerleri hep karman çorman olan burçlar hangileridir? İşte her yer her yerde yaşayan burçlar…

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