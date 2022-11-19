STAR TV O Dizi İçin Kararını Verdi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu! Son Bölümleri Yayınlanacak! Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme!
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi yükselişe devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye gelen STAR TV hamlesi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Milyonlarca kişinin gözbebeği konumuna gelen Yalı Çapkını için gelen kanal kararı, seyircilerin iki gözünün iki çeşme olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bulunuyor. Her Cuma akşamında seyircileri ekranlara kilitleyen Yalı Çapkını, hem seyircinin sınırlarını zorluyor hem de merak uyandırıyor. Dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken gelen skandal kanal kararı sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.