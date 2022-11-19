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19 Kas 2022 - 10:16

STAR TV O Dizi İçin Kararını Verdi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu! Son Bölümleri Yayınlanacak! Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi yükselişe devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye gelen STAR TV hamlesi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Milyonlarca kişinin gözbebeği konumuna gelen Yalı Çapkını için gelen kanal kararı, seyircilerin iki gözünün iki çeşme olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…