Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmileştiren Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinin bir süredir boşanacağı iddia ediliyordu. Bugün iddialara yanıt veren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ilk açıklama Merve Boluğur’dan geldi. Merve Boluğur’un açıklamaları sonrası gözler ise, Mert Aydın’a döndü! İşte Mert Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmileştiren Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinin bir süredir boşanacağı iddia ediliyordu. Bugün iddialara yanıt veren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ilk açıklama Merve Boluğur’dan geldi. Merve Boluğur’un açıklamaları sonrası gözler ise, Mert Aydın’a döndü! Peki, Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu, neden boşanıyor? Merve Boluğur’un boşanacağı eşi Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kaç yaşındadır? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 01:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.