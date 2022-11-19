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19 Kas 2022 - 01:05

Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! "Senin Gibi Hatunu Elinden Kaçıran Adama Ne Denir?" Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmileştiren Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinin bir süredir boşanacağı iddia ediliyordu. Bugün iddialara yanıt veren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ilk açıklama Merve Boluğur’dan geldi. Merve Boluğur’un açıklamaları sonrası gözler ise, Mert Aydın’a döndü! İşte Mert Aydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...