- 20 Kas 2022 - 22:14

Kredi Sicil Affı Müjdesi! Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?

Yeni torba yasa vatandaşların beklediği pek çok adımı da beraberinde getirdi. Asgari ücretli çalışanlara verilecek olan ısınma desteğinin vergi muafiyetine tabi tutulmasından KYK kredi faizlerinin silinmesine kadar pek çok yeniliği getiren yeni torba yasa içerisinde halihazırda kredi

Yeni torba yasa vatandaşların beklediği pek çok adımı da beraberinde getirdi. Asgari ücretli çalışanlara verilecek olan ısınma desteğinin vergi muafiyetine tabi tutulmasından KYK kredi faizlerinin silinmesine kadar pek çok yeniliği getiren yeni torba yasa içerisinde halihazırda kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle kara listeye giren vatandaşların sicil affına tabi tutulmasına ilişkin bir düzenleme de yer aldı. Peki, kredi sicil affı 2022 kimleri kapsıyor? Hangi bankalar sicil affı sonrası kredi veriyor? Kredi sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

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20 Kas 2022 - 22:14 - Gündem

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