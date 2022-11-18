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18 Kas 2022 - 10:42

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Estetikte Annesini Solladı! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Son Hali Dudak Uçuklattı! Melodi Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Kimin Kızı?

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü türkücü Ceylan, başarılı mesleki kariyeri ile sık sık gündeme gelirken; bir yandan da geçirdiği değişimler ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olmaya başladı. Kendisi gibi kızı Melodi Bozkurt’un değişimiyle de sıkça konuşulan Ceylan’a hayranlarından ilginç yorumlar gelir oldu. İşte Ceylan ve kızı ile ilgili son detaylar...