- 18 Kas 2022 - 10:42

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Estetikte Annesini Solladı! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Son Hali Dudak Uçuklattı! Melodi Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Kimin Kızı?

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü türkücü Ceylan, başarılı mesleki kariyeri ile sık sık gündeme gelirken; bir yandan da geçirdiği değişimler ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olmaya başladı. Kendisi gibi kızı Melodi Bozkurt’un değişimiyle de sıkça konuşulan Ceylan’a hayranlarından ilginç yorumlar gelir oldu. İşte Ceylan ve kızı ile ilgili son detaylar...

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü türkücü Ceylan, başarılı mesleki kariyeri ile sık sık gündeme gelirken; bir yandan da geçirdiği değişimler ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olmaya başladı. Kendisi gibi kızı Melodi Bozkurt’un değişimiyle de sıkça konuşulan Ceylan’a hayranlarından ilginç yorumlar gelir oldu. Öte yandan özellikle son bir paylaşım Ceylan ile kızı Melodi Bozkurt’un geçirdiği değişimi aleni bir şekilde ortaya koydu.

Peki, Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan’ın kızı Melodi Bozkur’un son hali nasıl? İşte, detaylar…

18 Kas 2022 - 10:42 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki… mask
Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki…
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Tir Tir Titreten Beren Saat Açıklaması! Aşk-ı Memnu’dan Yıllar Sonra Bir İlk Yaşanacaktı; Sözleri Twitter’ı Karıştırdı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Tir Tir Titreten Beren Saat Açıklaması! Aşk-ı Memnu’dan Yıllar Sonra Bir İlk Yaşanacaktı; Sözleri Twitter’ı Karıştırdı!
Hadise ve Rezza Zarrab Cephesinde Skandal Gelişme! Yasak Aşkın İlk Karesi Sızdırıldı, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Canlı Yayında…  mask
Hadise ve Rezza Zarrab Cephesinde Skandal Gelişme! Yasak Aşkın İlk Karesi Sızdırıldı, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Canlı Yayında… 
Asena’nın Yeni Mesleği Dudakları Uçuklattı! Sosyal Medya Yıkılıyor; Öyle Bir Ağlamaya Başladı Ki… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asena Onur Çakmak Kaç Yaşında, Nerede Yaşıyor? mask
Asena’nın Yeni Mesleği Dudakları Uçuklattı! Sosyal Medya Yıkılıyor; Öyle Bir Ağlamaya Başladı Ki… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asena Onur Çakmak Kaç Yaşında, Nerede Yaşıyor?
Poyraz Karayel’in Sinan’ı Artık Ergen Oldu! 15 Yaşındaki Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Ataberk Mutlu Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Şimdi Ne Yapıyor? mask
Poyraz Karayel’in Sinan’ı Artık Ergen Oldu! 15 Yaşındaki Yeni Halini Görenlerin Nutku Tutuldu! Ataberk Mutlu Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Şimdi Ne Yapıyor?
Meryem Uzerli Saniyede 2 Milyon Dolarlık Kazancı Dudak Uçuklattı! Güzel İş... Servetine Servet Kattı! Kimsenin Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! Ortalık Yıkılıyor… mask
Meryem Uzerli Saniyede 2 Milyon Dolarlık Kazancı Dudak Uçuklattı! Güzel İş... Servetine Servet Kattı! Kimsenin Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! Ortalık Yıkılıyor…
Murat Kekilli’nin Eski Hali Dudakları Uçuklattı! Düştüğü Not Milyonlara İki Kez Düşündürdü! “Hangisi Sensin!” Kimse Tanıyamıyor! Murat Kekilli Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Şimdi Ne Yapıyor? mask
Murat Kekilli’nin Eski Hali Dudakları Uçuklattı! Düştüğü Not Milyonlara İki Kez Düşündürdü! “Hangisi Sensin!” Kimse Tanıyamıyor! Murat Kekilli Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Şimdi Ne Yapıyor?
Hayat Bugün Dizisinin Suzan’ı Hazer Ergüçlü’nün Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Aralarındaki Yaş Fark Tokat Gibi Çarptı! Meğer… mask
Hayat Bugün Dizisinin Suzan’ı Hazer Ergüçlü’nün Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Aralarındaki Yaş Fark Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Şok Etti! 40 Günde Büyük Aşk Bitti! Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Merve Boluğur’un Boşanma Sebebi Şok Etti! 40 Günde Büyük Aşk Bitti! Mert Aydın Kimdir, Kaç Yaşındadır? İkilinin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı mask
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Estetikte Annesini Solladı! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Son Hali Dudak Uçuklattı! Melodi Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Kimin Kızı? mask
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Estetikte Annesini Solladı! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Son Hali Dudak Uçuklattı! Melodi Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Kimin Kızı?
Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki… mask
Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki…
Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi… mask
Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi…
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
Hangi Burcun Kalbinde Kin ve Öç Alma Duygusu Fazladır? Yapılan Kötülüğü Asla Unutmazlar! İşte EN Kinci O Burçlar… mask
Hangi Burcun Kalbinde Kin ve Öç Alma Duygusu Fazladır? Yapılan Kötülüğü Asla Unutmazlar! İşte EN Kinci O Burçlar…
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL