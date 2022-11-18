Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Estetikte Annesini Solladı! Öyle Bir Estetik Yaptırdı Ki, Son Hali Dudak Uçuklattı! Melodi Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşında, Kimin Kızı?
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü türkücü Ceylan, başarılı mesleki kariyeri ile sık sık gündeme gelirken; bir yandan da geçirdiği değişimler ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olmaya başladı. Kendisi gibi kızı Melodi Bozkurt’un değişimiyle de sıkça konuşulan Ceylan’a hayranlarından ilginç yorumlar gelir oldu. İşte Ceylan ve kızı ile ilgili son detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ünlü türkücü Ceylan, başarılı mesleki kariyeri ile sık sık gündeme gelirken; bir yandan da geçirdiği değişimler ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olmaya başladı. Kendisi gibi kızı Melodi Bozkurt’un değişimiyle de sıkça konuşulan Ceylan’a hayranlarından ilginç yorumlar gelir oldu. Öte yandan özellikle son bir paylaşım Ceylan ile kızı Melodi Bozkurt’un geçirdiği değişimi aleni bir şekilde ortaya koydu.
Peki, Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir? Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kaç yaşında? Ceylan’ın kızı Melodi Bozkur’un son hali nasıl? İşte, detaylar…
18 Kas 2022 - 10:42 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.