EYT’liler En Düşük, En Yüksek Ne Kadar Maaş Alacak? Öyle Bir Son Dakika Gelişmesi Yaşandı Ki, Dizler Tir Tir Titriyor! 5.250 Lira Detayı Dudakları Uçuklattı!

Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmesi beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Ne kadar maaş alacaklarını merak eden EYT düzenlemesi kapsamından yararlanacak olan kişilere sosyal güvenlik uzmanlarından geldi. Üstelik emeklilerin ocak ayında alacağı zamma ilişkin de yeni bir rakam ortaya çıktı! Peki, EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekliler ocakta ne kadar zam alacak? 2023 emekli maaşı belli mi? İşte, detaylar….

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