Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Poşet Poşet Alıyor! Tüm Marketlere Tarihi Rest Çekildi… Tam Tamına %22 İndirim Başladı; Et, Kıyma ve Köfte…
Her ay birbirinden farklı ürünlerde ciddi indirimler gerçekleştirmesiyle dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros marketleri, kasım ayının en çok konuşulacak indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Et ve et ürünlerinde gittiği indirimleri internetten alışveriş mağazasından duyuran Migros marketleri, özellikle kıyma fiyatı ile herkesi şaşırttı! İşte güncel Migros market fiyatları...
Her ay birbirinden farklı ürünlerde ciddi indirimler gerçekleştirmesiyle dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros marketleri, kasım ayının en çok konuşulacak indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Et ve et ürünlerinde gittiği indirimleri internetten alışveriş mağazasından duyuran Migros marketleri, özellikle kıyma fiyatı ile herkesi şaşırttı! Peki, Migros marketlerinde et ve et ürünleri ne kadar, kaç TL? Migros marketleri kıyma, köfte, kuşbaşı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
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17 Kas 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.