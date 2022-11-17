- 17 Kas 2022 - 16:07 G: 17 Kas 2022 - 16:09

Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Poşet Poşet Alıyor! Tüm Marketlere Tarihi Rest Çekildi… Tam Tamına %22 İndirim Başladı; Et, Kıyma ve Köfte… 

Her ay birbirinden farklı ürünlerde ciddi indirimler gerçekleştirmesiyle dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros marketleri, kasım ayının en çok konuşulacak indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Et ve et ürünlerinde gittiği indirimleri internetten alışveriş mağazasından duyuran Migros marketleri, özellikle kıyma fiyatı ile herkesi şaşırttı! İşte güncel Migros market fiyatları...

Her ay birbirinden farklı ürünlerde ciddi indirimler gerçekleştirmesiyle dikkat çeken zincir marketlerden biri olan Migros marketleri, kasım ayının en çok konuşulacak indirimlerini et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Et ve et ürünlerinde gittiği indirimleri internetten alışveriş mağazasından duyuran Migros marketleri, özellikle kıyma fiyatı ile herkesi şaşırttı! Peki, Migros marketlerinde et ve et ürünleri ne kadar, kaç TL? Migros marketleri kıyma, köfte, kuşbaşı ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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17 Kas 2022 - 16:07 - Gündem

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