TMO Market 135 TL'ye Satmaya Başladı! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!
Uygun fiyatlı alışverişi garanti etmesi bir yana kaliteli ürünler sunmasıyla da vatandaşların tercih noktalarından biri haline gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da kısa adıyla TMO, şimdilerde daha ulaşılabilir bir alışveriş için düğmeye bastı. İşte TMO marketlerde gerçekleşen Ayçiçek yağı vurgununun detayları...
Uygun fiyatlı alışverişi garanti etmesi bir yana kaliteli ürünler sunmasıyla da vatandaşların tercih noktalarından biri haline gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da kısa adıyla TMO, şimdilerde daha ulaşılabilir bir alışveriş için düğmeye bastı. Ürünlerini PTT AVM üzerinden satmaya başlamış olan TMO’dan gelen açıklama sonrası, online olarak satışa açılan TMO ürünleri ve fiyatları netlik kazandı. Peki, TMO ayçiçek yağı, nohut, pirinç ne kadar, kaç TL? TMO online alışveriş nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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20 Kas 2022 - 20:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.