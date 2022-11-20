- 20 Kas 2022 - 20:35

TMO Market 135 TL'ye Satmaya Başladı! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!

Uygun fiyatlı alışverişi garanti etmesi bir yana kaliteli ürünler sunmasıyla da vatandaşların tercih noktalarından biri haline gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da kısa adıyla TMO, şimdilerde daha ulaşılabilir bir alışveriş için düğmeye bastı. İşte TMO marketlerde gerçekleşen Ayçiçek yağı vurgununun detayları...

Uygun fiyatlı alışverişi garanti etmesi bir yana kaliteli ürünler sunmasıyla da vatandaşların tercih noktalarından biri haline gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da kısa adıyla TMO, şimdilerde daha ulaşılabilir bir alışveriş için düğmeye bastı. Ürünlerini PTT AVM üzerinden satmaya başlamış olan TMO’dan gelen açıklama sonrası, online olarak satışa açılan TMO ürünleri ve fiyatları netlik kazandı. Peki, TMO ayçiçek yağı, nohut, pirinç ne kadar, kaç TL? TMO online alışveriş nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

20 Kas 2022 - 20:35 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Yumurta Hangi Markette En Ucuz Satılıyor? 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatları Düştü! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları… mask
Yumurta Hangi Markette En Ucuz Satılıyor? 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatları Düştü! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları…
Çay Fiyatları Hangi Markette Daha Ucuz? 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon,CarrefourSA Çay Fiyatları… mask
Çay Fiyatları Hangi Markette Daha Ucuz? 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon,CarrefourSA Çay Fiyatları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti...
Benzin Fiyatlarına Olağanüstü İndirim! Kasımda Gelen Tüm Zamları Sildi Attı; Benzinlikler Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Benzin ve Motorin Fiyatı… mask
Benzin Fiyatlarına Olağanüstü İndirim! Kasımda Gelen Tüm Zamları Sildi Attı; Benzinlikler Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Benzin ve Motorin Fiyatı…
Faturada Ad ve Soyadınız Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu! mask
Faturada Ad ve Soyadınız Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu!
BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite… mask
BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite…
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek, Deterjan Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL... mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek, Deterjan Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL...
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!” mask
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!”
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TMO Market 135 TL'ye Satmaya Başladı! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı! mask
TMO Market 135 TL'ye Satmaya Başladı! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine’nin Sonu Göbek Attırdı! Türkan’ın Yüzünde Güller Açıyor; Televizyon Tarihi Daha Önce Böyle Sona Hiç Şahit Olmadı!
Demet Özdemir’in Araba Pozu Yüreklere Kor Düşürdü! “Allah Herkese Oğuzhan Koç Şansı Versin!” Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
Demet Özdemir’in Araba Pozu Yüreklere Kor Düşürdü! “Allah Herkese Oğuzhan Koç Şansı Versin!” Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’den Nalan’ı Bitirecek Yanlış! Evli, 3 Çocuklu Olduğu Bile Affedilir Ama Bu Affedilmez… “Yazıklar Olsun Hayri!”
Seda Sayan’dan Oğluna Rest! Bu Kadar Küslüğe Dayanamadı; Noktayı Koydu! Sosyal Medya Bu Olayı Sabahtan Beri Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’dan Oğluna Rest! Bu Kadar Küslüğe Dayanamadı; Noktayı Koydu! Sosyal Medya Bu Olayı Sabahtan Beri Konuşuyor! Neler Oluyor?
İyilik Dizisinin Oyuncularının Kazançları Dudak Uçuklatıp, Kara Kara Düşündürüyor! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor… mask
İyilik Dizisinin Oyuncularının Kazançları Dudak Uçuklatıp, Kara Kara Düşündürüyor! “Bu Paralar Şaka Mı?” Asgari Ücretli Oyuncu Olmanın Yollarını Araştırıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL