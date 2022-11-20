TMO Market 135 TL'ye Satmaya Başladı! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!

Uygun fiyatlı alışverişi garanti etmesi bir yana kaliteli ürünler sunmasıyla da vatandaşların tercih noktalarından biri haline gelmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ya da kısa adıyla TMO, şimdilerde daha ulaşılabilir bir alışveriş için düğmeye bastı. Ürünlerini PTT AVM üzerinden satmaya başlamış olan TMO’dan gelen açıklama sonrası, online olarak satışa açılan TMO ürünleri ve fiyatları netlik kazandı. Peki, TMO ayçiçek yağı, nohut, pirinç ne kadar, kaç TL? TMO online alışveriş nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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