- 17 Kas 2022 - 16:17 G: 17 Kas 2022 - 16:35

Demet Akalın’dan Twitter’ı, Instagram’ı Çalkalayan Hamle! Kızı Hira Bile Şaşkınlıklar İçerisinde İzliyor… “Ne Yaptın Be Kraliçe!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’dan Twitter ve Instagram’o sallayan bir hamle geldi! Bu olaydan sonra kızı Hira’nın bile şaşkınlıklar içinde annesini izlediği iddia edildi! “Ne yaptın be kraliçe” yorumlarına neden olan Demet Akalın gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Çıkardığı her bir şarkıyla mod yükselten ve derin duygular yaşatan Demet Akalın, sosyal medyada sık sık yankı uyandıran isimlerden birisi oluyordu! Paylaşımlarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Demet Akalın, en son olarak hayat arkadaşı Okan Kurt’un çocukluk fotoğrafını paylaşarak “Hira kime benziyor sorusunun cevabı son buldu” açıklamasında bulunmuştu. Başarılı şarkıcının sosyal medyayı sallayan son hamlesi, gündeme düştü. Peki, Demet Akalın cephesinde neler oluyor?

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17 Kas 2022 - 16:17 Ankara- Yaşam

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