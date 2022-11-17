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17 Kas 2022 - 16:17

Demet Akalın’dan Twitter’ı, Instagram’ı Çalkalayan Hamle! Kızı Hira Bile Şaşkınlıklar İçerisinde İzliyor… “Ne Yaptın Be Kraliçe!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’dan Twitter ve Instagram’o sallayan bir hamle geldi! Bu olaydan sonra kızı Hira’nın bile şaşkınlıklar içinde annesini izlediği iddia edildi! “Ne yaptın be kraliçe” yorumlarına neden olan Demet Akalın gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…