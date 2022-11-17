Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kararı Tüyleri Diken Diken Etti! Kaç Yıllık Kocası, “Seçimini Yap” Deyince Zor Olanı Seçti! Bundan Sonra…

Yıllardır ha ayrıldılar ha ayrılacaklar denilen, hakkında en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Alişan- Buse Varol çifti hakkında ortaya çıkan bir karar hem sosyal medya hem de magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Ortalığı kısa sürede yangın yerine çeviren bu iddianın ardından herkes şok olurken konuya ilişkin detaylar da merak edildi. Peki, konun merak edilen ayrıntıları nelerdi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!