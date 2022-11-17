- 17 Kas 2022 - 16:38 G: 17 Kas 2022 - 16:40

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kararı Tüyleri Diken Diken Etti! Kaç Yıllık Kocası, “Seçimini Yap” Deyince Zor Olanı Seçti! Bundan Sonra…

Alişan’ın eşi Buse Varol’un kararı tüyleri diken diken etti. Uzun süredir birlikte olduğu eşi Alişan, Buse Varol’dan seçim yapmasını isteyince ortalık yangın yerine döndü. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu seçimin sonunda yaşananları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Yıllardır ha ayrıldılar ha ayrılacaklar denilen, hakkında en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Alişan- Buse Varol çifti hakkında ortaya çıkan bir karar hem sosyal medya hem de magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Ortalığı kısa sürede yangın yerine çeviren bu iddianın ardından herkes şok olurken konuya ilişkin detaylar da merak edildi. Peki, konun merak edilen ayrıntıları nelerdi?

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17 Kas 2022 - 16:38 Ankara- Yaşam

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