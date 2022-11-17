Hayal Köseoğlu’nun İç Çamaşırsız Pozları Olay Yarattı! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Instagram Çökerse Şaşırmayın; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

Mahkum dizisinde hayat verdiği Sasha karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu’nun bambaşka yapımlarla sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu! Başarılı ismin yeni karakteri büyük bir merakla bekleniyordu ama henüz bir açıklamada bulunmuyordu. Güzeller güzeli ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir kare ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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