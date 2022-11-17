Hayal Köseoğlu’nun İç Çamaşırsız Pozları Olay Yarattı! “Taş Gibi Hatunsun Be!” Instagram Çökerse Şaşırmayın; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Mucize Doktor ve Mahkum dizilerinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hayal Köseoğlu’nun iç çamaşırsız pozları olay yaratmayı başardı. “Taş gibi hatunsun be” yorumlarını alan Hayal Köseoğlu’nun bu karesinden sonra sevenleri şok içerisinde kaldı. Instagram’ın çökmesine neden olacağına dair yorumları yaptıran Hayal Köseoğlu, tüm çekiciliğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Mahkum dizisinde hayat verdiği Sasha karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu’nun bambaşka yapımlarla sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu! Başarılı ismin yeni karakteri büyük bir merakla bekleniyordu ama henüz bir açıklamada bulunmuyordu. Güzeller güzeli ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir kare ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.