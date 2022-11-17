İŞKUR’dan Son Çağrı Geldi! Tam Tamına 90 Bin Lira Ödeme Anında Hesaplara Yatıyor; Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor… Hemen Başvurun!
İŞ-KUR’dan vatandaşlara son çağrı yapıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu açıklamaya göre vatandaşların hesabına anında yatacak 90 bin lira ödeme yapılacak. Birçok vatandaşın duyar duymaz şaşkınlıktan resmen fenalık geçirdiği konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
İŞKUR’dan vatandaşlara yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen bu girişimde iş kurmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüleri hayata kazandırabilmek amacıyla hareket edildiği de anlaşıldı. Kısa sürede vatandaşlar tarafından merakla araştırılan bu konuyu sizler için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.