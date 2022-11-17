İŞKUR’dan Son Çağrı Geldi! Tam Tamına 90 Bin Lira Ödeme Anında Hesaplara Yatıyor; Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor… Hemen Başvurun!

İŞKUR’dan vatandaşlara yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen bu girişimde iş kurmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüleri hayata kazandırabilmek amacıyla hareket edildiği de anlaşıldı. Kısa sürede vatandaşlar tarafından merakla araştırılan bu konuyu sizler için daha da yakından inceledik.

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