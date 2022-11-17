- 17 Kas 2022 - 17:57

İŞKUR’dan Son Çağrı Geldi! Tam Tamına 90 Bin Lira Ödeme Anında Hesaplara Yatıyor; Milyonlarca Kişiyi Yakından İlgilendiriyor… Hemen Başvurun!

İŞ-KUR’dan vatandaşlara son çağrı yapıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu açıklamaya göre vatandaşların hesabına anında yatacak 90 bin lira ödeme yapılacak. Birçok vatandaşın duyar duymaz şaşkınlıktan resmen fenalık geçirdiği konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

İŞKUR’dan vatandaşlara yapılan çağrılara bir yenisi daha eklendi. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen bu girişimde iş kurmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüleri hayata kazandırabilmek amacıyla hareket edildiği de anlaşıldı. Kısa sürede vatandaşlar tarafından merakla araştırılan bu konuyu sizler için daha da yakından inceledik.

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17 Kas 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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