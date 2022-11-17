Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yalnızca iş hayatındaki başarısıyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktaydı. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve o dönemin reyting rekortmeni dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bir dönem beraber olmuş, sonrasında da ayrıldıklarını açıklamışlardı. Kısa sürede gündemde geniş yankı uyandıran bu olayın ardından yapılan hamle ise herkesi hayrete düşürdü. İşte ortalığı karıştıran o konu...

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