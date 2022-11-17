- 17 Kas 2022 - 20:08

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e Büyük Darbe! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tekmeyi Koyup Geriye İtti... Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme!

Ünlü oyuncu Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e gelen büyük darbe, sosyal medya ve magazin gündemini birbirine kattı. Evlenecekleri konuşulan ikilinin arasının gün geçtikçe bozulduğu bu durumla birlikte hayranlarının iki gözü iki çeşme olurken ortalıkta resmen yangın yerine döndü. Peki, Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’e tekmeyi koyup geriye itmesine neden olacak olan konu neydi?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yalnızca iş hayatındaki başarısıyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktaydı. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve o dönemin reyting rekortmeni dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bir dönem beraber olmuş, sonrasında da ayrıldıklarını açıklamışlardı. Kısa sürede gündemde geniş yankı uyandıran bu olayın ardından yapılan hamle ise herkesi hayrete düşürdü. İşte ortalığı karıştıran o konu... 

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17 Kas 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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