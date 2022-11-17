- 17 Kas 2022 - 20:08

Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk’in iç çamaşırsız pozları her şeyini ortaya çıkardı. Göğüs uçlarını belli eden bir kıyafet giyen Burcu Özberk’in muhteşem fiziğini görenler ise “Ablam taşa dönmüşsün” yorumlarında bulundular! İşte kaşına, gözüne en az 10 adamı düşürecek Burcu Özberk’in o kareleri…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, dizideki partneri İlhan Şen’le sık sık aşk dedikodularına karışıyordu. Burcu Özberk ise böyle bir şeyin olmadığını sadece arkadaş olduklarını dile getiriyordu. Başarılı oyuncunun Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çıkmış olduğu tatil kareleri ise yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Kas 2022 - 20:08 Amasya- Yaşam

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Burcu Özberk’in İç Çamaşırsız Pozu Her Şeyi Ortaya Döktü! “Ablam Taşa Dönüşmüşsün!” Fiziğine, Kaşına Gözüne En Az 10 Adam… mask
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