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17 Kas 2022 - 20:40

Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uğur Akkuş hakkında ortaya atılan iddialar gündemi salladı geçti. Başının büyük bir belada olduğuna dair yorumlar alan Uğur Akkuş, sosyal medyayı salladı. Eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla anılan Uğur Akkuş’un şimdide “Hükümlü” olduğu gündeme bomba gibi düştü. Perde arkasında yaşananlar ise…