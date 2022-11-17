Uğur Akkuş’un Başı Büyük Belada! Daha Geçen Ebru Şallı’ya Şiddet Uyguladığı Konuşuluyordu; “Hükümlü” Olduğu Basına Sızdı! Meğer Perde Arkası…
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uğur Akkuş hakkında ortaya atılan iddialar gündemi salladı geçti. Başının büyük bir belada olduğuna dair yorumlar alan Uğur Akkuş, sosyal medyayı salladı. Eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla anılan Uğur Akkuş’un şimdide “Hükümlü” olduğu gündeme bomba gibi düştü. Perde arkasında yaşananlar ise…
Ebru Şallı’yla büyük bir aşk yaşayan evlenen Uğur Akkuş, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Ebru Şallı’yla sık sık boşanacakları gündeme gelen Uğur Akkuş’un eşini araçta darp ettiğine dair iddialar ise evliliklerinin bittiğini düşündürmüştü ama yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.