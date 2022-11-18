Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi…
Altın fiyatları, 18 Kasım itibariyle resmen toz duman! Bundan sonra iplerin inceldiği yerden kopacağının altının çizilmesiyle birlikte bugün altın almayanın kafasını duvarlara vuracağına dair yorumlar yapıldı! 1800 seviyesini aşacağını dile getiren uzmanlar, altının düşükken alınması yönünde yorumlarda da bulundu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
Uzun bir süredir düşüşte olan altın, FED Faiz kararıyla tüm dengeleri alt üst etmişti. Her geçen gün daha çok artış yaşamaya başlayan altın, 18 Kasım itibariyle ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. Özellikle yatırım için tercih edilen gram altının yıl sonunda 1400 lira olacağı konuşuluyordu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.