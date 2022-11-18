Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi…

Uzun bir süredir düşüşte olan altın, FED Faiz kararıyla tüm dengeleri alt üst etmişti. Her geçen gün daha çok artış yaşamaya başlayan altın, 18 Kasım itibariyle ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. Özellikle yatırım için tercih edilen gram altının yıl sonunda 1400 lira olacağı konuşuluyordu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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