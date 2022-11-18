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18 Kas 2022 - 10:26

Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın yakın arkadaşı için aldığı hediyenin parasını bu devirde baba oğluna vermez! Paraya kıyan Seda Sayan, biricik arkadaşı için öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya yıkıldı. “Allah herkese Seda Sayan gibi arkadaş versin” dedirten bu olay, sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…