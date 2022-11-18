Seda Sayan’ın Yakın Arkadaşına Aldığı Hediyeyi Baba Oğluna Vermiyor! Paraya Kıydı, Derttaşı İçin Öyle Bir Şey Seçti Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın yakın arkadaşı için aldığı hediyenin parasını bu devirde baba oğluna vermez! Paraya kıyan Seda Sayan, biricik arkadaşı için öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya yıkıldı. “Allah herkese Seda Sayan gibi arkadaş versin” dedirten bu olay, sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Seda Sayan’ın en yakın arkadaşı olan Safiye Soyman, gündeme dönem dönem yaptığı ilginç paylaşımlarla düşüyor. Seda Sayan’la dillere destan bir arkadaşlığı olan Safiye Soyman, Seda Sayan’ı sadece arkadaşı gibi görmekle kalmıyor; hem kardeş hem de derttaş sayıyor! Seda Sayan istediği için zamanında kendisine estetik bile yaptıran Safiye Soyman’a Seda Sayan’dan gelen hediye dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.