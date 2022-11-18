- 18 Kas 2022 - 10:40 G: 18 Kas 2022 - 10:44

Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankaralıların bir süredir karşı karşıya kaldığı elektrik kesintileri, bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Elektrik kesintilerine ilişkin olarak Ankaralıları bilgilendiren Başkent EDAŞ, bugün için özellikle o 9 ilçede yaşayan Ankaralıları uyarmış bulunuyor. Peki, 18 Kasım 2022 Cuma Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Kasım 2022 Cuma Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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18 Kas 2022 - 10:40 - Yaşam

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