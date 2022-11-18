Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 18 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların bir süredir karşı karşıya kaldığı elektrik kesintileri, bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Elektrik kesintilerine ilişkin olarak Ankaralıları bilgilendiren Başkent EDAŞ, bugün için özellikle o 9 ilçede yaşayan Ankaralıları uyarmış bulunuyor. Peki, 18 Kasım 2022 Cuma Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Kasım 2022 Cuma Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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