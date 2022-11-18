Hangi Burç İş Hayatında Boş İşler Müdürüdür? Çalışmayı Hiç Sevmezler! İşte Mesleği Yerine “Kaldırım Mühendisiyim” Diyen Burçlar…

Her burca ait olan karakteristik özellikler, o burca sahip olan insanların nasıl bir karaktere ve tavra sahip olacağı hakkında pek çok ipucu veriyor. Bu karakteristik özellikler yaş ilerledikçe daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarken; aynı zamanda insanların bir süre sonra vazgeçemeyeceği huylarını da oluşturuyor. Bu listede yer alan burçlar düşünüldüğünde ise, onların en belirgin karakteristik özelliklerinin her zaman en boş işlerle uğraşmayı seçmesi olduğu söylenebiliyor! Peki, hangi burç boş işler müdürüdür? İşte mesleği yerine “kaldırım mühendisiyim” diyen burçlar…

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