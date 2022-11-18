Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yine Cayır Cayır… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Muhteşemlik, Harikalık Her Şey Var…

Baht Oyunu dizisinde tanıştığı ve aşık olduğu Aytaç Şaşmaz’la yaklaşık 1 yıl kadar aşk yaşayan Cemre Baysel, sosyal medyadan ve magazin dünyasından uzak durarak aşklarını yaşamışlardı. Başarılı oyuncu çiftin kısa bir süre önce ayrılık kararı almaları sevenlerini yerle bir etmişti. Ayrılıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan çift, sadece işlerine odaklanmış bir biçimde ilerliyorlardı. Cemre Baysel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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