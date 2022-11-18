Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yine Cayır Cayır… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Muhteşemlik, Harikalık Her Şey Var…
En son olarak Senden Daha Güzel isimli dizide Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel, göğüs dekoltesiyle yine ortalığı cayır cayır yaktı! “Aytaç ne kaybettiğine dön bak” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu hem muhteşemliğiyle hem de harikalığıyla gündemi salladı. İşte Cemre Baysel’in çok konuşulan o pozları…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı ve aşık olduğu Aytaç Şaşmaz’la yaklaşık 1 yıl kadar aşk yaşayan Cemre Baysel, sosyal medyadan ve magazin dünyasından uzak durarak aşklarını yaşamışlardı. Başarılı oyuncu çiftin kısa bir süre önce ayrılık kararı almaları sevenlerini yerle bir etmişti. Ayrılıkları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan çift, sadece işlerine odaklanmış bir biçimde ilerliyorlardı. Cemre Baysel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.