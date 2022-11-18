Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı?
Ebru Şallı ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü iş insanı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den gelen açıklamalar, magazin basının gündemine bomba gibi oturdu. Eski eşi Uğur Akkuş hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunan Gonca Derin, açıklamalarıyla Ebru Şallı’ya da mesaj gönderdi. İşte Gonca Derin ve merak edilen detaylar...
Ebru Şallı ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü iş insanı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den gelen açıklamalar, magazin basının gündemine bomba gibi oturdu. Eski eşi Uğur Akkuş hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunan Gonca Derin, açıklamalarıyla Ebru Şallı’ya da mesaj gönderdi. Bu gelişmelerin üzerine ise, Gonca Derin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin kimdir? Gonca Derin kimdir, kaç yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş neden boşandı? İşte, detaylar…
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18 Kas 2022 - 11:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.