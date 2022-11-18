- 18 Kas 2022 - 11:37 G: 18 Kas 2022 - 11:43

Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı?

Ebru Şallı ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü iş insanı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den gelen açıklamalar, magazin basının gündemine bomba gibi oturdu. Eski eşi Uğur Akkuş hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunan Gonca Derin, açıklamalarıyla Ebru Şallı’ya da mesaj gönderdi. İşte Gonca Derin ve merak edilen detaylar...

Ebru Şallı ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü iş insanı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den gelen açıklamalar, magazin basının gündemine bomba gibi oturdu. Eski eşi Uğur Akkuş hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunan Gonca Derin, açıklamalarıyla Ebru Şallı’ya da mesaj gönderdi. Bu gelişmelerin üzerine ise, Gonca Derin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin kimdir? Gonca Derin kimdir, kaç yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş neden boşandı? İşte, detaylar…

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18 Kas 2022 - 11:37 - Magazin

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