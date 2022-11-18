Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un yeni adresi belli oldu. Ekranların bir başka fenomen yapımı olan Kuruluş Osman dizisine dahil olduğu öğrenilen Alpaslan Özmol’un dizide canlandıracağı karakteri duyanlar ise, bir hayli şaşırttı! İşte Alpaslan Özmol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un yeni adresi belli oldu. Ekranların bir başka fenomen yapımı olan Kuruluş Osman dizisine dahil olduğu öğrenilen Alpaslan Özmol’un dizide canlandıracağı karakteri duyanlar ise, bir hayli şaşırttı! Peki, Alpaslan Özmol Kuruluş Osman dizisine mi girdi? Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinde kimi canlandıracak? Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…
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18 Kas 2022 - 23:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.