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18 Kas 2022 - 23:59

Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’un yeni adresi belli oldu. Ekranların bir başka fenomen yapımı olan Kuruluş Osman dizisine dahil olduğu öğrenilen Alpaslan Özmol’un dizide canlandıracağı karakteri duyanlar ise, bir hayli şaşırttı! İşte Alpaslan Özmol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...