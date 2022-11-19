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19 Kas 2022 - 09:01

Selami Şahin’in Kızı Meryem Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Meryem Şahin'in Sevgilisi Kimdir, Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir?

Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem Şahin, geçtiğimiz günlerde objektiflere sürpriz bir şekilde takıldı. Yanında olan kişinin sevgilisi olup olmadığının sorulması üzerine verdiği cevap ile herkesi şaşırtan Meryem Şahin, magazin basının gündemine bomba gibi düştü. İşte Selami Şahin'in Kızı Meryem Şahin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...