Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Fatih Terim İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Yeşil sahaların popüler isimlerinden biri olan teknik adam Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatı sonrası Terim hayranlarının sağlık durumunu merak ile takip etmeye başladığı Fulya Terim’e ilişkin ilk açıklama geldi. Öte yandan bu gelişmeler Fulya Terim’in kim olduğunu da magazin takipçilerine merak ettirmeye başladı! Peki, Fatih Terim’in eşi Fulya Terim kimdir? Fulya Terim neden ameliyat oldu? Fulya Terim ve Fatih Terim arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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