- 18 Kas 2022 - 16:08 G: 18 Kas 2022 - 16:09

Camdaki Kız Oyuncularının Aldığı Haftalık Ücret Parası Dudak Uçuklattı! Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu Her Hafta Bir Jeep’e Binse Yeridir! Astronomik Rakamlar…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde, oyuncuların almış olduğu ücretler tek tek basına sızdı. Her hafta bir saray parası alan tüm oyuncular, astromonik rakamlara çalıştıklarını gösterdiler. Başrol oyuncusu Burcu Biricik’in ise her hafta farklı bir son model araçlara binmesinin bu rakamlarla gayet normal olduğu dile getirildi. Peki, oyuncular ne kadar kazanç elde ediyor?

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Camdaki Kız, gerçek bir hayat hikayesini anlatıyordu. Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Dizinin yayınlanmasının ardından oyuncuların ne kadar ücret alacakları ortaya çıkmış oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Kas 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

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