Camdaki Kız Dizisinde Nalan Kafayı Sıyırdı! Cana’dan Öğrendikleri Çılgına Çevirdi; Ne Ağladığı Belli Oldu, Ne Güldüğü… “Yok Artık!”

Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne yüzleşmeler damga vururken, özellikle de Cana ile Nalan’ın yüzleşmesi dizinin seyircisini etkisi altına aldı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünün final sahnesinden sonra dizinin tüm izleyicileri yeni bölümü iple çekmeye başladı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…