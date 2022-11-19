- 19 Kas 2022 - 09:02 G: 19 Kas 2022 - 09:03

Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nalan Kafayı Sıyırdı!

Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne yüzleşmeler damga vururken, özellikle de Cana ile Nalan’ın yüzleşmesi dizinin seyircisini etkisi altına aldı. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, dün akşam bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne yüzleşmeler damga vururken, özellikle de Cana ile Nalan’ın yüzleşmesi dizinin seyircisini etkisi altına aldı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünün final sahnesinden sonra dizinin tüm izleyicileri yeni bölümü iple çekmeye başladı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Kas 2022 - 09:02 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar! mask
Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar!
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Kanalı Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Kanalı Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi…
Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yeniden başlayacak? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Meğer… mask
Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yeniden başlayacak? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Meğer…
Camdaki Kız Dizisinde Kriz Çıkaracak Görsel! Enis Arıkan’ın İki Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti… Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Kriz Çıkaracak Görsel! Enis Arıkan’ın İki Karesi Her Şeyi Anlatmaya Yetti… Sosyal Medya Resmen Yıkılıyor…
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı mask
Tuzak Dizisinde Öpüşme Sahnesi Damgayı Vurdu! Bensu Soral ve Akın Akınözü’nün Dudak Dudağa Anlarını Görenlerin Kalbi Fırladı! İşte 6 Bölüm Fragmanı
STAR TV’den Yüreklere Kor Düşüren Yalı Çapkını Hamlesi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu Ama Yaşananlar… Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme! mask
STAR TV’den Yüreklere Kor Düşüren Yalı Çapkını Hamlesi! Milyonlarca Kişinin Gözbebeği Olmuştu Ama Yaşananlar… Seyircilerin İki Gözü İki Çeşme!
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Türkan ve Somer hakkında detaylar… mask
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Türkan ve Somer hakkında detaylar…
Kurtlar Vadisi Dizisine Öyle Bir İsim Girdi Ki... Bundan Sonra Süleyman Çakır’ın Adı Bile Anılmayacak! Necati Şaşmaz Bombayı Patlattı; Gümbür Gümbür… mask
Kurtlar Vadisi Dizisine Öyle Bir İsim Girdi Ki... Bundan Sonra Süleyman Çakır’ın Adı Bile Anılmayacak! Necati Şaşmaz Bombayı Patlattı; Gümbür Gümbür…
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Nermin İntihar Ediyor! Kazım Elinin Tersiyle İtti, Köşeye Attı… Bebek Haberi Beklenirken Gelen Haber… “Yok Artık!”
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!” mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Duyanların Yüreğine İniyor, “Ne Olduysa Fahriye’den Sonra Oldu!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton Kimdir, Kaç Yaşında? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Değişimiyle Dudak Uçuklattı! mask
Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton Kimdir, Kaç Yaşında? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Değişimiyle Dudak Uçuklattı!
Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar! mask
Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar!
Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nalan Kafayı Sıyırdı! mask
Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nalan Kafayı Sıyırdı!
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Kimdir? Fulya Terim Neden Ameliyat Oldu? Fulya Terim ve Fatih Terim Arasındaki Yaş Farkı… mask
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Kimdir? Fulya Terim Neden Ameliyat Oldu? Fulya Terim ve Fatih Terim Arasındaki Yaş Farkı…
Selami Şahin’in Kızı Meryem Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Meryem Şahin'in Sevgilisi Kimdir, Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir? mask
Selami Şahin’in Kızı Meryem Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Meryem Şahin'in Sevgilisi Kimdir, Ne İş Yapıyor, Mesleği Nedir?
Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı? mask
Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL