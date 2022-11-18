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18 Kas 2022 - 16:09

Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar!

Başrollerini Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, bir yeni bölümü için daha geri sayıma geçti. Bu akşam ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ile beklenirken; diziden gelen ikinci yeni bölüm fragmanı bir ismin diziden ayrılacağı sinyallerini verdi! İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili son gelişmeler...