Yalı Çapkını Dizisinden Kahreden Veda! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Yine Olan Oldu! “Çat” Diye Kalemini Kırdılar!
Başrollerini Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, bir yeni bölümü için daha geri sayıma geçti. Bu akşam ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ile beklenirken; diziden gelen ikinci yeni bölüm fragmanı bir ismin diziden ayrılacağı sinyallerini verdi! İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili son gelişmeler...
Başrollerini Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, bir yeni bölümü için daha geri sayıma geçti. Bu akşam ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ile beklenirken; diziden gelen ikinci yeni bölüm fragmanı bir ismin diziden ayrılacağı sinyallerini verdi! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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18 Kas 2022 - 16:09 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.