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18 Kas 2022 - 16:09

Gönül Dağı Dizisinden Kalpten Götürecek Ayrılık! Dilek’ten Sonra En Büyük Darbe Bu İsimlerden İnecek… “Bitirin Şu Diziyi! Tadı Kalmadı”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan gelen ayrılık haberleri, seyircisini kalpten götürdü! Dilek’ten sonra en büyük darbenin bu iki isimden geleceği ortaya çıkınca, izleyiciler artık isyan ederek; “Bitirin artık şu diziyi! Tadı tuzu kalmadı” yorumlarında bulundu. Peki, Gönül Dağı dizisinden hangi iki isim ayrılacak?