Gönül Dağı Dizisinden Kalpten Götürecek Ayrılık! Dilek’ten Sonra En Büyük Darbe Bu İsimlerden İnecek… “Bitirin Şu Diziyi! Tadı Kalmadı”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan gelen ayrılık haberleri, seyircisini kalpten götürdü! Dilek’ten sonra en büyük darbenin bu iki isimden geleceği ortaya çıkınca, izleyiciler artık isyan ederek; “Bitirin artık şu diziyi! Tadı tuzu kalmadı” yorumlarında bulundu. Peki, Gönül Dağı dizisinden hangi iki isim ayrılacak?
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Anadolu’nun muhteşem hikayesini ekranlara getiriyor. Sivrihisar’da yapılan çekimlerin devam ettiği bilinirken, diziden gelen iki yeni ayrılık kararı sevenlerini paramparça etti bıraktı! Dilek’ten sonra seyirciye inen bu darbe, ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.