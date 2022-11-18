- 18 Kas 2022 - 16:09 G: 18 Kas 2022 - 16:10

Kemal Sunal’ın Minik Partneri Değişimiyle Dudak Uçuklattı! Herkes Onu “Garip Fatoş” Diye Bilirdi Ama… “Ne Olmuş Sana Böyle!”

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve yer aldığı her film ile hafızalara kazınmayı başaran Kemal Sunal’ın filmlerinden biri olan Garip isimli filmdeki küçük partneri yıllar sonra ortaya çıktı. Filmin başrollerini Kemal Sunal ile paylaşan ve filmde rol aldığı esnada sadece 6 yaşında olan Ece Alton, aradan geçen onca yıl sonra son haliyle seyircisinin karşısına geldi. İşte Ece Alton ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve yer aldığı her film ile hafızalara kazınmayı başaran Kemal Sunal’ın filmlerinden biri olan Garip isimli filmdeki küçük partneri yıllar sonra ortaya çıktı. Filmin başrollerini Kemal Sunal ile paylaşan ve filmde rol aldığı esnada sadece 6 yaşında olan Ece Alton, aradan geçen onca yıl sonra son haliyle seyircisinin karşısına geldi. Bir hayli değişmiş görülen Ece Alton’un yeni mesleği de herkesi şaşırttı! Peki, Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali nasıl? Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton nerelerde? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Kas 2022 - 16:09 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ferdi Tayfur’un Son Halini Gören Duyan Mosmor Oluyor! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla! mask
Ferdi Tayfur’un Son Halini Gören Duyan Mosmor Oluyor! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla!
Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü! mask
Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü!
Gönül Dağı Dizisinden Kalpten Götürecek Ayrılık! Dilek’ten Sonra En Büyük Darbe Bu İsimlerden İnecek… “Bitirin Şu Diziyi! Tadı Kalmadı” mask
Gönül Dağı Dizisinden Kalpten Götürecek Ayrılık! Dilek’ten Sonra En Büyük Darbe Bu İsimlerden İnecek… “Bitirin Şu Diziyi! Tadı Kalmadı”
Camdaki Kız Oyuncularının Aldığı Haftalık Ücret Parası Dudak Uçuklattı! Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu Her Hafta Bir Jeep’e Binse Yeridir! Astronomik Rakamlar… mask
Camdaki Kız Oyuncularının Aldığı Haftalık Ücret Parası Dudak Uçuklattı! Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu Her Hafta Bir Jeep’e Binse Yeridir! Astronomik Rakamlar…
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Kimdir? Fulya Terim Neden Ameliyat Oldu? Fulya Terim ve Fatih Terim Arasındaki Yaş Farkı… mask
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Kimdir? Fulya Terim Neden Ameliyat Oldu? Fulya Terim ve Fatih Terim Arasındaki Yaş Farkı…
Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı? mask
Uğur Akkuş’un Eski Eşi Gonca Derin Kimdir? Gonca Derin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gonca Derin ve Uğur Akkuş Neden Boşandı?
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman Dizisine Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman Dizisine Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Selami Şahin’in Kızı Meryem Şahin Kimdir? Meryem Şahin Hangi Meslekle Uğraşıyor? Meryem Şahin’in Yaşını Duyan Şok Oldu! mask
Selami Şahin’in Kızı Meryem Şahin Kimdir? Meryem Şahin Hangi Meslekle Uğraşıyor? Meryem Şahin’in Yaşını Duyan Şok Oldu!
Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den Neden Ayrıldığının Perde Arkasını Açıkladı! Acun Ilıcalı İtirafı Şok Etti! Sessizliğini Hep Korumuştu, Çok Fena Patladı! mask
Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den Neden Ayrıldığının Perde Arkasını Açıkladı! Acun Ilıcalı İtirafı Şok Etti! Sessizliğini Hep Korumuştu, Çok Fena Patladı!
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yine Cayır Cayır… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Muhteşemlik, Harikalık Her Şey Var… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Yine Cayır Cayır… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Muhteşemlik, Harikalık Her Şey Var…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ferdi Tayfur’un Son Halini Gören Duyan Mosmor Oluyor! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla! mask
Ferdi Tayfur’un Son Halini Gören Duyan Mosmor Oluyor! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla!
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Kanalı Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Kanalı Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi…
Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü! mask
Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü!
Tarım Kredi Market’ten Başka Yere Giden Hapı Yutar! Ayçiçek Yağının En Ucuzu Burada; 34 Liraya Kadar Düştü! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’ten Başka Yere Giden Hapı Yutar! Ayçiçek Yağının En Ucuzu Burada; 34 Liraya Kadar Düştü! Sınırlı Sayıda…
TOGG’un Ne Kadar Yaktığını Duyunca Şok Olacaksınız! “Neredeyse Yok Parasına!” İstanbul ve Ankara Arası Yaktığına İnanamayacaksınız! Tam Tamına… mask
TOGG’un Ne Kadar Yaktığını Duyunca Şok Olacaksınız! “Neredeyse Yok Parasına!” İstanbul ve Ankara Arası Yaktığına İnanamayacaksınız! Tam Tamına…
Şok Market Tüm Rafların Etiketini Değiştirdi! Zeytinyağı 139 TL’ye, Bebek Bezi 98 TL’ye, Akıllı Saat 559 Liraya Kadar Düştü! Neler Oluyor? mask
Şok Market Tüm Rafların Etiketini Değiştirdi! Zeytinyağı 139 TL’ye, Bebek Bezi 98 TL’ye, Akıllı Saat 559 Liraya Kadar Düştü! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL