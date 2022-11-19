Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yeniden başlayacak? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Meğer…

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve aksiyon dolu konusu ile bir hayli beğenilen Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonunda ani araya gideceğini duyurarak seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Arka Sokaklar dizisinin yayına yeniden ne zaman başlayacağının yanı sıra neden ara verdiği de merak edilirken; dizinin seyircisinin merak ettiği tüm sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yeniden başlayacak? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…

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