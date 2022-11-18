Arka Sokaklar Dizisine Kanal D Darbesi! 45 Günlük Boşluğun Sebebi Belli Oldu; Akılların Ucundan Bile Geçmezdi… Meğer…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve aksiyon dolu konusu ile bir hayli beğenilen Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonunda ani araya gideceğini duyurarak seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Arka Sokaklar dizisinin yayına yeniden ne zaman başlayacağının yanı sıra neden ara verdiği de merak edilirken; dizinin seyircisinin merak ettiği tüm sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. İşte Arka Sokaklar dizisinden son detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve aksiyon dolu konusu ile bir hayli beğenilen Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonunda ani araya gideceğini duyurarak seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Arka Sokaklar dizisinin yayına yeniden ne zaman başlayacağının yanı sıra neden ara verdiği de merak edilirken; dizinin seyircisinin merak ettiği tüm sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden ara verdi? Arka Sokaklar dizisi ne zaman yeniden başlayacak? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Kas 2022 - 16:09 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.